شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة ملك المغرب بخصوص عيد الأضحى تثير الجدل في الشارع العربي والإسلامي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:
أثارت دعوة الملك محمد السادس مواطني المغرب لعدم ذبح أضاحي العيد هذا العام جدلًا واسعًا، بعدما برر ذلك بتوالي سنوات الجفاف ونقص الثروة الحيوانية، مؤكدًا أنه سيتولى ذبح كبشين، أحدهما عنه والآخر عن الشعب المغربي.
ورأى البعض أن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فيما اعتبرها آخرون تعديًا على شعيرة إسلامية.
وانتقد معارضون القرار، قائلين إن الأولى كان منع السحر والخمر والربا وكرة القدم بدلًا من التدخل في شعائر الدين.
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