شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان حزين من عدن .. جريمة إنسانية قبل ايام من حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة يمن:

يعيش الموظفون النازحون في العاصمة المؤقتة عدن أوضاعًا مأساوية بعد استمرار وزارة المالية والخدمة المدنية في حجب مرتباتهم منذ يوليو 2024، وسط صمت الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وأدان ملتقى الموظفين النازحين هذه الممارسات، معتبرًا أنها جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم، مشيرًا إلى أن حجب الرواتب يتم لأسباب عنصرية ومناطقية، مما يدفع مئات الأسر إلى حافة الجوع، في تنسيق واضح بين بعض مسؤولي الحكومة وميليشيات الحوثي للضغط على النازحين للعودة إلى مناطقهم تحت سلطة الجماعة.

ودعا الملتقى سفيري السعودية والإمارات إلى التدخل العاجل لإلزام الحكومة بصرف المرتبات، كما ناشد المنظمات والدول المانحة بتقصي مصير الأموال المخصصة لدعم النازحين، والتي لا تصل إليهم لا كرواتب ولا كمساعدات.

واختتم الملتقى بيانه بمناشدة النازحين بالتضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة، والدعاء على من صادر حقوقهم وأدخلهم في دوامة المعاناة.