شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف وظائف الكلى.. احذر هذه العلامات الصامتة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رًا لأن مرض الكلى يتطور غالبًا دون أعراض ملحوظة فى المراحل المبكرة، فمن المهم أن نكون يقظين ونراقب هذه العلامات الصامتة، وفى هذا التقرير نستعرض بعض العلامات الصامتة لضعف وظائف الكلى عضو مهم فى الجسم قادر على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة والسموم من الدم بشكل فعال، ويمكن أن يحدث هذا التدهور في الوظيفة بسبب حالات مثل مرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم أو العدوى أو مرض الكلى المزمن. ووفقا لموقع NDTV تكمن المشكلة في أن تلف الكلى يتطور غالبًا بصمت، حيث تظهر الأعراض فقط في المراحل المتأخرة، ويعد التعرف على علامات التحذير المبكرة أمرًا بالغ الأهمية لمنع المزيد من التدهور وإدارة صحة الكلى بشكل فعال. علامات صامتة تشير إلى ضعف وظائف الكلى 1. التعب والضعف عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، تتراكم النفايات في مجرى الدم، مما يؤدي إلى التعب وانخفاض مستويات الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى فقر الدم، حيث تنتج الكلى هرمون (إريثروبويتين) الذى يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يؤدي نقص الدم الغني بالأكسجين في الجسم إلى الشعور بالتعب والضعف باستمرار. 2. تغيرات في أنماط التبول قد يكون التغير في تواتر التبول أو لونه أو قوامه علامة مبكرة على وجود مشاكل في الكلى، قد تتبول أكثر من مرة، وخاصة في الليل، أو تلاحظ وجود رغوى أو لون داكن أو دموي في البول، في بعض الحالات قد ينخفض إنتاج البول بشكل كبير، مما يشير إلى احتباس السوائل وتدهور وظائف الكلى. 3. تورم فى القدمين أو الكاحلين أو اليدين تساعد الكلى على التخلص من السوائل الزائدة فى الجسم، وعندما تبدأ في الفشل، تتراكم السوائل في الأنسجة، ما يؤدي إلى التورم (الوذمة)، وخاصة في الساقين والكاحلين والقدمين، وأحيانًا اليدين والوجه، وقد يتفاقم هذا التورم طوال اليوم ويشير إلى تراجع وظائف الكلى. 4. طعم معدنى ورائحة الفم الكريهة عندما تتراكم السموم في مجرى الدم بسبب ضعف وظائف الكلى، فقد يؤدى ذلك إلى حالة تسمى اليوريمية، وغالبًا ما يؤدي هذا إلى طعم معدني في الفم، أو رائحة كريهة في الفم، أو حتى نفور من بعض الأطعمة، وخاصة اللحوم والبروتينات. 5. ضيق في التنفس يمكن أن يؤدى خلل وظائف الكلى إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يسبب ضيق التنفس، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي فقر الدم الناجم عن انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء إلى نقص الأكسجين، مما يجعل حتى الأنشطة البدنية البسيطة مرهقة. 6. الغثيان والقيء يمكن أن يؤدي تراكم الفضلات في الجسم بسبب ضعف وظائف الكلى إلى الغثيان والقيء، وخاصة في المراحل المتأخرة، وقد يؤدي هذا إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المقصود، مما يؤدي إلى تدهور الصحة العامة. 7. صعوبة التركيز وضبابية الدماغ يمكن أن تؤثر السموم التي لا يتم تصفيتها بشكل صحيح بواسطة الكلى على وظائف المخ، مما يؤدي إلى مشاكل في التركيز ومشاكل في الذاكرة والارتباك، هذا "الضباب الدماغي" شائع لدى الأفراد الذين يعانون من تدهور وظائف الكلى ويمكن أن يزداد سوءًا بمرور الوقت. نظرًا لأن مرض الكلى يتطور غالبًا دون أعراض ملحوظة في المراحل المبكرة، فمن المهم أن تظل يقظًا وتراقب هذه العلامات الصامتة، يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة واتباع نظام غذائي صحي وإدارة حالات مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم في حماية وظائف الكلى ومنع حدوث المزيد من المضاعفات.

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