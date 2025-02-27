شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من نزلات البرد.. كم عدد ساعات النوم اللازمة لنظام مناعي مثالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فصل الشتاء تنتشر نزلات البرد والانفلونزا، ويقول الأطباء إن إحدى طرق الوقاية منها هو الحصول على قسط وافر من النوم ليلاً. وتقول الباحثة نانسي فولدفري أخصائية أبحاث النوم في مركز كليفلاند الطبي في الولايات المتحدة إن "النوم ينطوي على أهمية بالغة في الحفاظ على سلامة الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي فإننا بحاجة للحصول على قسط وافر من ساعات النوم وأضافت فولدفري في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية إن "انتظام دورة النوم والاستيقاظ يساعد في الحصول على نظام مناعي مثالي". وتؤكد أنه بدون الحصول على فترة كافية من النوم، لن يجد الجهاز المناعي الوقت الكافي لتجديد نشاطه والقيام بدوره في مكافحة الأمراض

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