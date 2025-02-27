شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من وزير المالية بشأن صرف المرتبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد انه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف. مؤكدا في رده حول آلية صرف المرتبات في مجلس النواب.. أنه سيتم معالجة الصرف لمرتبات الإداريين العاملين في الميدان التربوي.

مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.

وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح..

مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.

وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.

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