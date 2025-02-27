شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك يوقع اتفاقية مشتركة مع مصلحة الضرائب لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | إعلام كاك بنك

وقع بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) اتفاقية تعاون مشترك مع مصلحة الضرائب، بهدف تقديم خدمات مصرفية إلكترونية متطورة عبر أنظمة وتطبيقات البنك، وذلك في خطوة لتعزيز التحصيل المالي وتسهيل عمليات السداد الإلكتروني.

وجرى توقيع الاتفاقية بين الأستاذ/ حاشد الهمداني، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ "كاك بنك"، والدكتور/ جمال محمد سرور، رئيس مصلحة الضرائب.

وشملت الاتفاقية تقديم خدمات الكترونية مصرفية متعددة من ضمنها خدمات التحصيل والسداد الالكتروني عبر انظمة وتطبيقات البنك الالكترونية والتحصيل والسداد النقدي عبر فروع البنك كون كاك بنك يمتلك نظاماً إلكترونياً يسهل عملية التحصيل والسداد بطرق الكترونية بسيطة ومتداولة لدى جميع فئات المجتمع عبر تطبيق البنك الإلكتروني (كاك بنك) وبما يمكن مشتركيه من سداد التزاماتهم للجهات المتعاملة مع البنك من خلال اجهزة الهاتف المحمول الخاصة بهم خصماً من الحساب البنكي المرتبط بالتطييق وبكل سهولة.

وأكد الهمداني، خلال توقيع العقد، أن هذه الاتفاقية ليست ربحية بحتة، وانما خدمية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقليل التداول النقدي خارج النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي.

من جانبه، أشاد الدكتور جمال سرور بجهود كاك بنك في تقديم حلول إلكترونية متطورة، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات ستسهم في تعزيز عمليات التحصيل الضريبي وضبط موارد الدولة بفاعلية أكبر.

وتعكس هذه الاتفاقية التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي والمالي، وتسهم في تسهيل الإجراءات المالية للأفراد والمؤسسات، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز كفاءة العمل الحكومي والمصرفي.