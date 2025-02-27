شكرا لبحثكم عن خبر اختتام المخيم المجاني للعيون في الخوخة بنجاح كبير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختتم اليوم في مدينة الخوخة، العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة، المخيم الطبي المجاني الثامن للعيون، الذي تم تنظيمه تحت إشراف الإدارة العامة للمخيمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان، وبتمويل من منظمة "بيور هاندز".

المخيم، الذي تخصص في إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، حقق نجاحًا كبيرًا من خلال إجراء 300 عملية جراحية للمستفيدين من مختلف مناطق الساحل الغربي، وقد تم تنفيذ هذه العمليات بواسطة مؤسسة العيون بقيادة الدكتور صالح حسن زين، رئيس الطاقم الطبي.

وفي تصريح صحفي، قال الدكتور صالح حسن زين: "اختتمنا اليوم المخيم المجاني الثامن لإزالة المياه البيضاء وزرع العدسات وتوزيع الأدوية لعدد 300 مستفيد. الطاقم الطبي فحص مئات الأشخاص وفرز المحتاجين لإجراء العمليات، وكل الأمور تمت بنجاح كبير".

من جانبه، أوضح مدير مكتب منظمة "بيور هاندز" في عدن، أسامة باقاضي، أن المخيم حقق نجاحًا كبيرًا بفضل الله ثم بجهود الطاقم الطبي، معبرًا عن شكره لتعاون السلطة المحلية ومكتب الصحة.

كما عبر المواطنون المستفيدون عن سعادتهم الكبيرة بنجاح العمليات التي أُجريت لهم، مؤكدين أن هذه الفرصة قد أعادت لهم نعمة الأبصار، وأضاءت حياتهم من جديد، وقد عبروا عن شكرهم العميق للطاقم الطبي وللجهات الداعمة لهذا المشروع الإنساني الكبير.