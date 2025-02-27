شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الأولى من أسطوانات الغاز المنزلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيذاً لتوجيهات معالي وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، وصلت يوم أمس الأربعاء الدفعة الأولى من أسطوانات الغاز المنزلي إلى محافظة أرخبيل سقطرى، في إطار الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. وأوضح المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن وهيط، أن إجمالي الكمية المخصصة لسقطرى يبلغ 5 آلاف أسطوانة، حيث تشمل الدفعة الأولى 3 آلاف أسطوانة، سيتم توزيعها بعد إجراء الفحص الفني وفرز الأسطوانات التالفة والصالحة للصيانة، وذلك عبر فريق فني متخصص يصل الأسبوع القادم. وأشار إلى أن الدفعة الثانية، التي تضم ألفي أسطوانة إضافية، ستصل إلى سقطرى مع بداية شهر رمضان المبارك، لضمان تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة الأساسية، خاصة مع زيادة الطلب خلال الشهر الفضيل. وأكد وهيط أن الشركة اليمنية للغاز تعمل وفقاً لتوجيهات وزارة النفط والمعادن لتوفير إمدادات الغاز المنزلي، بما يضمن استقرار السوق المحلية وتخفيف معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. من جهته، أشار مدير عام مكتب وزارة النفط ووحداتها في محافظة أرخبيل سقطرى، فيصل محمد سليمان، إلى أن وصول هذه الدفعة يمثل انفراجاً في أزمة الغاز المنزلي، مؤكداً أن الكميات المرسلة ستغطي احتياجات المحافظة خلال شهر رمضان. وأوضح سليمان أن آلية التوزيع ستتم وفق كشوفات حصر دقيقة تشمل الوحدات والمربعات السكنية في مديريتي حديبوه وقلنسية، بالتنسيق مع السلطة المحلية، لضمان وصول الغاز إلى جميع المواطنين المستحقين. وتأتي هذه الجهود ضمن التزام الحكومة، ممثلة بقيادة وزارة النفط، بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات، والعمل على تخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

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