شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بولونيا ضد ميلان فى الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضن ملعب "ريناتو دال آرا" مباراة بولونيا ضد ميلان ضمن منافسات الجولة التاسعة المؤجلة من بطولة الدورى الإيطالى الموسم موعد مباراة بولونيا ضد ميلان تقام مباراة بولونيا ضد ميلان فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم الخميس، بمسابقة الكالتشيو، وتذاع على قناة AD SPORTS Premium 1. بولونيا ضد ميلان وتأجلت مباراة بولونيا ضد ميلان منذ يناير الماضى بسبب سوء الأحوال الجوية فى البلاد وقتها، وتحدد لها اليوم بعد خروج ميلان من بطولة دورى أبطال أوروبا. ويعانى ميلان من تراجع النتائج بشكل عام بعد وداع بطولة دورى أبطال أوروبا أمام فينورد الهولندى بعد التعادل الإيجابى 1-1 والخسارة فى الذهاب فى الدور المؤهل لثمن نهائى "تشامبيونزليج". كما خسر الفريق فى الجولة الماضية أمام تورينو بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "أولمبيكو دى تورينو". وتكمن أهمية المباراة فى تواجد الفريقين بالمركزين السابع والثامن بنفس الرصيد من النقاط ولديهما طموحات التقدم مجددًا فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى. ترتيب ميلان وبولونيا بالدورى الإيطالى ويتواجد فريق ميلان فى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز فى 11 مباراة والتعادل فى 8 وخسارة 6 مواجهات وتسجيل 37 هدفًا وتلقى 26. بينما تواجد بولونيا فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز فى 10 مباريات والتعادل فى 11 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 38 هدفًا وتلقى 31.

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