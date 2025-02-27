شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان رسمي من مركز الفلك الدولي يحسم موعد بداية شهر رمضان "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسم مركز الفلك الدولي الموعد الذي سيبدأ به شهر رمضان المبارك عام 2025 باعتماد الحسابات الفلكية التي تحدد اليوم الذي يمكن أن يرصد فيه هلال شهر الصيام لدى المسلمين.

وتلجأ غالبية الدول الإسلامية وعلى رأسها السعودية إلى تحري هلال رمضان بالعين المجردة في آخر شهر شعبان لإعلان بداية شهر الصيام. فيما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية.

ويتم إعلان بداية شهر رمضان بمجرد رصد الهلال، حيث يختفي القمر في نهاية الشهر القمري، قبل أن يولد من جديد معلنا بداية شهر قمري جديد.

وتدعو السعودية ودول إسلامية أخرى إلى تحري هلال شهر رمضان في مساء اليومين الأخيرين من شهر شعبان.

وقال مركز الفلك الدولي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر رمضان للعام 1446 الهجري في يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

وكشف أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين.

وأضاف أنه بما أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الجمعة، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فمن المتوقع إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 01 مارس.

وفي حال بدأ شهر رمضان في هذا اليوم، فستكون هناك مفارقة غير عادية بأن يبدأ الشهران القمري والميلادي في نفس اليوم.