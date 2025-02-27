شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري مروع ينهي حياة شاب واولاده وشقيقاته(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفى شاب واودلاه وشقيقاته بحادث مروري مروع في الحديدة.

وقال مواطنون :توفى المهندس نشوان احمد داود وثلاثة من اولاده وتنثين من شقيقاته.

واضافوا:وذلك بحادث مروري مروع بطريق الصليف بالحديدة يوم الاربعاء



كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري مروع ينهي حياة شاب واولاده وشقيقاته(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.