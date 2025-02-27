شكرا لقرائتكم خبر عن تنذر بقرب الإصابة بنوبة قلبية...الكشف عن 3 علامات تحذيرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير عرضته قناة العربية، عن 3 علامات تحذيرية تنذر بقرب الإصابة بنوبة قلبية. وأوضح التقرير أن العلامة الأولى هي تضخم الأظافر حيث تشير إلى ضعف الدورة الدموية وانخفاض الأكسجين في الدم. وأضاف أن العلامة الثانية هي ظهور حلقة زرقاء أو رمادية حول قزحية العين وهي ما تعرف بالهالة الدهنية وتشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وهو ما قد يؤدي إلى أمراض القلب. وتمثلت العلامة الثالثة في تراكم السوائل في الجسم خاصة في الساقين والقدمين والذي يشير إلى فشل القلب في ضخ الدم وهو ما يسبب ضررا في عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.

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