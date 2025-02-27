شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترامب.. القضاء الاعلى يصدر مذكرة اعتقال بحق الجولاني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة يمن متابعات:

أصدرت محكمة التحقيق المركزية التابعة لمجلس القضاء الاعلى في العراق مذكرة قبض وتحري بحق شخص الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع الملقب ب"ابو محمد الجولاني " بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتداول ناشطون عراقيون المذكرة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.



يأتي هذا في وقت سبق للقضاء العراقي أن أصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في محيط مطار بغداد عام 2020.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات العراقية أو السورية بشأن هذه الوثيقة المثيرة للجدل.