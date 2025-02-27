شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني في صنعاء يكشف حقيقة القيادي الذي اراد يقبل مرافق نصر الله باذلال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفك يا حمود أصبح المقطع حقك ترند عالمي ، ما كنت تبهرر إلا على القاضي عبدالوهاب قطران والقاضي احمد سيف حاشد ، أمانه أستقص لهم أرحم الراحمين قصاص وكشف بك عند الأمة والعالم …



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