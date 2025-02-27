شكرا لقرائتكم خبر عن لواء عسكري جديد لقمع أنصار النظام السابق في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة يمن- متابعات:

كشف الجيش السوري التابع للنظام الجديد عن تشكيل لواء عسكري جديد تحت اسم "لواء معاوية بن أبي سفيان"، وأرسله إلى منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية معقل اسرة الرئيس السوري السابق بشار الاسد في الساحل السوري لضبط الأمن عقب أحداث العنف التي شهدتها المدينة، والتي يُتهم فيها أنصار النظام السابق، وفقًا لناشطين في الثورة السورية.

ويأتي هذا الانتشار بعد أسابيع من إرسال الجيش "لواء علي بن أبي طالب" إلى الحدود السورية-اللبنانية لمكافحة تهريب المخدرات، في إطار تحركات عسكرية جديدة تهدف إلى فرض السيطرة الأمنية في مناطق مختلفة من البلاد.