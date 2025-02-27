شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يظهر في هذه الجبهة المشتعلة القريبة من الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية طارق صالح، اليوم في محور الحد

وقام طارق صالح بزيارة خطوط التماس مع مليشيا الحوثي الإرهابية في محور الحديدة؛ للاطلاع من أرض الميدان على مستوى الجاهزية القتالية والانتشار وتنفيذ الخطط في مسرح العمليات.

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