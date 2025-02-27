شكرا لقرائتكم خبر عن افشال عملية الاستيلاء على حديقة عدن مول بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي العدني عبدالرحمن انيس على ظهور حديقة عدن مول بمظهر جمالي أبهر الجميع



وقال بن أنيس في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

كل التحية والتقدير لرموز المجتمع المدني الذين نظموا الوقفات الاحتجاجية في هذا المكان عند بدء محاولات الاستيلاء عليه قبل سنوات.

وتابع بالقول:

بفضل نضالهم، فشلت تلك المحاولات، وتحول المكان إلى متنفس جميل، ولولا موقفهم الشجاع، لكانت هذه المساحة قد تحولت الى "حوش" يتم تأجيره بأزهد الأثمان.

هذا وتستعد إدارة "حديقة عدن مول" لافتتاح المركز التجاري الجديد، وذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، في تمام الساعة 11 ظهرًا.



ويعد "حديقة عدن مول" أحد المشاريع الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في العاصمة عدن، وتقديم تجربة تسوق وترفيه متكاملة للمواطنين والزوار.

ومن المتوقع أن يشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية، حيث تسعى إدارة المول إلى تقديم إضافة نوعية للقطاع التجاري والخدمي في المدينة، من خلال استقطاب العلامات التجارية المتميزة، وتوفير بيئة تسوق حديثة تناسب تطلعات الجمهور.



يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى إنعاش النشاط الاقتصادي في عدن، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي

