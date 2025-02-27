شكرا لقرائتكم خبر عن مبدع يمني يخرج عن صمته ويكشف أمرًا صادمًا للجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة يمن متابعات:

خرج المصور اليمني المبدع، الحائز على عدة جوائز عربية ودولية، علي السنيدار عن صمته ليعبّر عن استيائه من أطراف الصراع في اليمن.

وفي تغريدة له على حسابه في منصة إكس، وصف السنيدار جميع الأطراف بالكذب والنفاق، قائلاً: "كلهم كذابين ومنافقين وشلليه".

واضاف:" يا إما تكون معاهم وتكون كذاب ومنافق وتجوز لهم، أو أنت خارج الحسابات".

يسلط حديث السنيدار الضوء على الشللية الحاصلة بين أطراف الصراع واستبعاد أي مبدع أو صوت مستقل، مما يعكس تدهور الوضع السياسي والثقافي في البلاد ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الشفافية والشمولية في التعامل مع القضايا الوطنية.