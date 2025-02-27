شكرا لقرائتكم خبر عن التركي أردا غولر في مهب الريح.. نسخة مطورة من أوديغارد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدو أن رحلة التركي أردا غولر مع ريال مدريد تسير في نفس المسار الذي سلكه النرويجي مارتن أوديغارد من قبل، حين حصل على فرصته مع الفريق لكنه لم يُظهر القتالية المطلوبة ولم يقاتل للحفاظ على مكانه، لينتهي به المطاف خارج أسوار البرنابيو دون أن يترك بصمة حقيقية. في مباراة ريال سوسيداد، حصل غولر على فرصة جديدة لكنه لم يستغلها، لم يُظهر أي شراسة أو رغبة حقيقية في فرض نفسه داخل تشكيلة أنشيلوتي، وقدم أداءً باهتًا لم يُقنع به أحدًا. على النقيض، البرازيلي أندريك، الذي شارك أساسيًا، لعب بروح قتالية واضحة، حارب على كل كرة، ونجح في تسجيل هدف حاسم قرّب ريال مدريد خطوة كبيرة من نهائي كأس ملك إسبانيا، ليؤكد أنه يمتلك الشخصية التي يبحث عنها النادي الملكي. الفارق في الرغبة واضح بين الاثنين؛ أندريك يلعب وكأنه مستعد لالتهام الخصم من أجل إثبات نفسه، بينما غولر لم يُقدم حتى الآن ما يشفع له للبقاء في حسابات أنشيلوتي. في مدريد، لا يكفي أن تكون موهوبًا، بل عليك أن تقاتل، وهذا بالضبط ما يفتقده النجم التركي الشاب.

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