شكرا لقرائتكم خبر عن التحدي المقبل لريال مدريد بعد الفوز على ريال سوسيداد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ق ريال مدريد الفوز أمام نظيره ريال سوسيداد، بهدف دون رد، على ملعب ريالي أرينا، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا. ريال مدريد، يستعد لمواجهة ريال بيتيس، يوم السبت المقبل، على ملعب فيامارين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني

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