شكرا لقرائتكم خبر عن اسينسيو يرفض عرض الريال الاول للتجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عى ريال مدريد لتجديد عقد لاعبه الاسباني راؤول اسينسيو وبدأ النادي بالفعل مفاوضات التمديد مع وكلاء المدافع. حسب الصحفي روبيرتو موراليس عبر إذاعة كادينا كوبي الاسبانيا العرض الاول الذي قدمه ريال مدريد لممثلي راؤول أسينسيو من أجل تجديد عقده لم يقبل. واكد الصحفي أن المدافع الشاب لديه عروض من أندية كرة قدم أوروبية كبيرة

كانت هذه تفاصيل خبر اسينسيو يرفض عرض الريال الاول للتجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.