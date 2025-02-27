شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصر تهاجم اسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت مصر بأشد العبارات "الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية".

واعتبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساء الأربعاء، أن الاعتداءات الإسرائيلية "تعد تصعيدا ممنهجا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واستخفافا بميثاق الأمم المتحدة"، مشددة على أن ذلك النهج الإسرائيلي يزيد من حدة التوتر والصراع ويعد انتهاكا سافرا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وطالبت مصر، الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في الزام إسرائيل بوقف هذه "التجاوزات السافرة" وضرورة وضع حد لها.

كما شددت على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرا في انتهاك صارخ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام 1967 باعتبار أن الجولان أرض سورية محتلة.

وأمس شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق، كما استهدفت محيط بلدة إزرع بريف درعا أقصى جنوب سوريا.

وقال التلفزيون السوري إن القوات الإسرائيلية توغلت بآليات وعربات عسكرية في قرية البكار على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف عددا من تجمعات الآليات الثقيلة في عدة ثكنات في درعا.

المصدر: RT