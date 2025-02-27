شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري السعودي.. تصرف رونالدو مع زميله ماني يثير تفاعلاً والان مع التفاصيل

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ماني لم يفوّت هدية رونالدو ⚽️#دوري_روشن_السعودي | #الوحدة_النصر pic.twitter.com/fAFbwQThDb — دوري روشن السعودي (@SPL) February 25, 2025 "> 🇵🇹🤝🇸🇳



ماني لم يفوّت هدية رونالدو ⚽️#دوري_روشن_السعودي | #الوحدة_النصر pic.twitter.com/fAFbwQThDb — دوري روشن السعودي (@SPL) February 25, 2025 تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع تصرف قام به عدن - ياسمين التهامي - a href="">تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع تصرف قام به كريستيانو رونالدو مع زميله ساديو ماني، خلال مباراة بين ناديي النصر والوحدة، على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء. كان رونالدو قد سجّل هدف فريق "العالمي" الأول من كرة رأسية عند الدقيقة 48 من زمن المباراة. وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+، تحصل نادي النصر على ركلة جزاء، وحينها تخلى رونالدو عن فرصة تسديد الركلة لصالح زميله ماني. كما طالب النجم البرتغالي مشجعي فريق "العالمي" بدعم ساديو ماني عند تنفيذه لركلة الجزاء، قبل أن يترجمها المهاجم السنغالي إلى هدفٍ. واحتفل كريستيانو رونالدو ورفاقه بهدف ماني، الذي عانى من انخفاض مستواه خلال الآونة الأخيرة

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