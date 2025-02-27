تعرف على أشهر 5 مخالفات تؤدي لفرض غرامات مالية ومعاقبة الوافدين المقيمين في السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - �هتم كثير من الوافدين اليمنين في السعودية التعرف على المخالفات المعلنه والغرامات المتخصصه بها: في حال كان وافد مقيم في المملكة لم يقدم متى ما طلب منه ما يثبت حمله لرخصة إقامته وجميع ما قد يسأل عنه من بيانات خلال مدة إقامته في المملكة إذا لم يقدم عذراً مقنعاً للجهة يغرم ألف ريال في المرة الأولى. يغرم ألفي ريال في المرة الثانية. يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة. في حالة عدم المراجعة لإلغاء أو تجديد التأشيرة ( خروج وعودة وخروج نهائي ) قبل انتهاء مدة سريان التأشيرة يغرم ألف ريال في المرة الأولى. يغرم ألفي ريال في المرة الثانية. يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة. إذا رغب في تأشيرة جديدة تعطى له وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً. في حالة عدم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر أو رخصة الإقامة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة يغرم ألف ريال في المرة الأولى. يغرم ألفي ريال في المرة الثانية. يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة. ايضا في حالة مزاولة من يقيم بالتبعية العمل في البلاد كالزوجات أو الأبناء أو المحارم يغرم ألف ريال في المرة الأولى. يغرم ألفي ريال في المرة الثانية. يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة مع الرفع للمديرية للعرض عن المخالف لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية للتوجيه حيال إنهاء وضع المخالف وترحيله. في حالة البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة يطبق بحق الوافد المخالف العقوبة النظامية من سجن وغرامة وترحيل. يتم تسوية وضعه للمغادرة بعد أخذ الرسوم المقررة نظاماً ومنحه تأشيرة المغادرة وتعقيب سفره. إذا كان المخالف قادماً لزيارة مقيم فيتم الرفع عنه للمديرية للعرض لسمو وزير الداخلية عن المقيم الذي آواه بعد انتهاء صلاحية سريان التأشيرة الممنوحة له للتوجيه حيال إنهاء وضعه وترحيله عن المملكة

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