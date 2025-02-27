تفاصيل صادمة ...رجل خمسيني يغتصب طفلة في سن التاسعة بأبين"شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - �ال الإعلامي "عدنان العامري" ان تقسيم اليمن اصبح مستحيلا لدخوله في البند السابع.

واوضح العامري في منشور له على منصة إكس: تقسيم اليمن ليس ممكنًا بل يعد مستحيلا بشكل قانوني تحت البند السابع، إلا إذا تم بدعم دولي مباشر".

وأشار العامري إلى ان " بدون هذا الدعم، لن يتم الاعتراف بأي قوة تسعى لتقسيم البلاد، حتى لو فرضت سيطرتها على الأرض كاقليم صومالي لاند الذي أعلن استقلاله عن الصومال لكنه غير معترف به حتى هذه اللحظة".

وأردف "لذلك البند السابع يحمي و يدعم وحدة الدول و سلامة أراضيها".

واختتم العامري بالقول "الخلاصة: لنركز اكثر على وحدة الصف الجمهوري و نترك المهاترات الغير مجدية.



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