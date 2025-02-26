شكرا لقرائتكم خبر عن معتقل سابق يتحدث بألم عما سيحدث غدا في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عدن- جهينة يمن:

تحدث معتقل سابق بالم عما سيحدث غدا في عدن.

وقال الصحفي أحمد ماهر، الذي تم الإفراج عنه مؤخرًا من سجون المجلس الانتقالي الجنوبي، في تغريدة نشرها على حسابه في منصة إكس أن "شركة هائل سعيد أنعم قدمت لأبناء عدن لوحة فنية لن تُنسى في مدينتنا الجميلة".

في اشارة الى حظيقة عدن مول التي اعطت منظرا جميلا لمدينة عدن وسيتم تدشينها اليوم الخميس.

وردا على ادعاءات ناشطي المحلس الانتقالي بان هذه اللوحة الجميلة:" حديقة عدن مول " بانها من انجازات المجلس أكد ماهر على ضرورة تقدير أبناء تعز واليمن، قائلاً:

"نبادلهم كل الود والاحترام، فهم أهلنا وإخواننا وشركاؤنا في بناء عدن، ولا يمكن لأحد إنكار ذلك".

وأضاف ماهر : "لدينا ألف قائد في عدن لم يصنع لنا أحد لوحة جميلة مثل هذه! شتان بين يد تبني وتعمر ويد تدمر وتنهب وتسرق! شكراً لكل من له دور في صناعة هذه الواحة الجميلة".