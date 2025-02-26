شاهد ماذا قال جميح عن إلغاء ماجستير السقاف في عدن ووصفه بهذا الأمر

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عدن - ياسمين التهامي - علق سفير ومندوب اليمن الدائم لدى منظمة اليونسكو محمد جميح على الغاء شهادة الماجستير للطالب عبدالرؤوف السقاف من قبل جامعة عدن. وقال جميح : قرار شجاع اتخذته جامعة عدن بإلغاء رسالة الماجستير الممنوحة لعبد الرؤوف السقاف، بعد أن ثبت أنها تتطابق مع عمل بحثي آخر". وأضاف " ترى لو سلكت جامعة صنعاء وغيرها من جامعات مسلك جامعة عدن في التشدد إزاء "لصوص الدرجات العلمية"، كم شهادة ستُلغى؟!". وعقد مجلس جامعة عدن ، امس الثلاثاء، اجتماعه الدوري الثاني لشهر فبراير حيث اقر إلغاء منح درجة الماجستير للطالب عبدالرؤوف حسن زين السقاف، ومنعه من الدراسة مستقبلًا في جامعة عدن، بعد ثبوت التطابق الكامل بين رسالته ورسالة ماجستير أخرى مقدمة من الطالب علي عبدالله مسعد الثوير في كلية العلوم الإدارية.



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