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صور لا تصدق من قلب عدن

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صور لا تصدق من قلب عدن

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عدن - ياسمين التهامي - نشر اليوم المصور المشهور احمد شهاب صوراً جميلة ومميزة ومنوعة تم التقاطها حديثاً لمدينة عدن شملت صيرة والخور


وأظهرت صور احمد شهاب جمال عدن ومدى التطور في البنى التحتية وتجميل الشوارع والحدائق والجولات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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