شكرا لقرائتكم خبر عن صور لا تصدق من قلب عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر اليوم المصور المشهور احمد شهاب صوراً جميلة ومميزة ومنوعة تم التقاطها حديثاً لمدينة عدن شملت صيرة والخور

وأظهرت صور احمد شهاب جمال عدن ومدى التطور في البنى التحتية وتجميل الشوارع والحدائق والجولات

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