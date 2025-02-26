شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أكبر عضو في جسم الانسان؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يتم البحث عن إجابة لها عبر محرك بحث جوجل، خاصةً مع تضارب المعلومات المتعلقة به.

الجلد.. أكبر عضو في جسم الإنسان

في هذا الصدد، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، مشيرًا إلى أنه يتمتع بفوائد عديدة.

وأضاف موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلد يلعب دورًا أساسيًا في حماية الإنسان من الميكروبات.

وظائف الجلد الأساسية

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أن الجلد يساهم في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم، مما يساعد على حمايته من الجفاف، بفضل خاصية تُعرف باسم "منع التبخر".

كما كشف أن الجلد هو المسؤول عن الإحساس في جسم الإنسان، لكنه يفقد وظائفه الحيوية عند تعرضه للحروق الشديدة.