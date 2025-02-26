شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان سعودي عن تجيهزات عسكرية لخرق الهدنة والهجوم على هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الباحث السياسي السعودي علي العريشي ان جماعة الحوثي تسعى في الايام القادمة الى اتخاذ خطوات خطيرة تتعلق باتفاق الهدنة مع التحالف.

واوضح العريشي ذلك من خلال منشور له على منصة إكس، حيث قال: في تصريح لافت وخطير قال " محمد علي الحوثي " عضو المجلس السياسي الاعلى في صنعاء اليوم بأن جماعة الحوثي سئمت من عمليات تفتيش السفن القادمة للمناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وأضاف بأنهم يدرسون حالياً خيارات تتعلق بهذا الشأن".

وأشار العريشي الى ان "هذا يؤشر الى نوايا ميليشيات الحوثي لنقض اتفاق الهدنة الذي رعته سلطنة عمان بين التحالف والميليشيا".