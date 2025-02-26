شكرا لقرائتكم خبر عن مركز العُلا التعليمي بالغيضة ينظم الحفل الختامي للعام الدراسي 2024-2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المهرة / خاص

في أجواء من الفرح والبهجة، نظّم مركز العُلا التعليمي بالغيضة بمحافظة المهرة، الحفل الختامي للعام الدراسي 2024-2025 تحت رعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة، حيث تم تكريم 13 خريجة من برنامج محو الأمية لتعليم الكبار، بالإضافة إلى تكريم 107 خريجة من حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتكريم المعلمات اللاتي ساهمن في تقديم التعليم بالمركز.

أُقيم الحفل في مدرسة الرياض للبنات في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، بحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والاجتماعية النسوية وأولياء أمور الطالبات.

افتتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها انشودة ترحيبية قدمتها زهرات المركز، مما أضفى أجواء من البهجة على الحفل.

كما تم عرض انشودة مسرحية عن فلسطين والقدس، لاقت إعجاب الحضور أثارت مشاعر الفخر والاعتزاز لديهم.

وفي كلمتها، تقدمت مديرة المركز، الأستاذة زينب الغشمي، بتهنئة خاصة للخريجات على نجاحهن الكبير وتفوقهن المستمر طوال العام الدراسي، مشيدةً بجهودهن وإصرارهن على النجاح في مسيرتهن العلمية. كما حثت الخريجات على الاستمرار في السعي وراء العلم والنجاح في جميع مراحل حياتهن.



من جانبها، عبرت الأستاذة انتصار عوض مبارك، المشرف العام للمركز، عن سعادتها بما تحقق من إنجازات كبيرة في هذا العام الدراسي، مشيرة إلى أن هذا الحفل هو ثمرة جهود الطالبات والأسرة التعليمية لحفظ كتاب الله التي عملت بكل جدية لضمان نجاح البرامج التعليمية للمركز.

كما توجهت الأستاذة انتصار بشكر خاص إلى مديرة مدرسة الرياض للبنات، الأستاذة شيخة فايل بلحاف، على تعاونها المثمر وتوفير ساحة المدرسة لإقامة الحفل، مما ساهم في نجاح الحدث.

حضر الحفل عدد من أولياء أمور الطالبات الذين عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بتفوق بناتهم، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بهذا الإنجاز العظيم.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجات وتوزيع شهادات التقدير والمكافآت على الطالبات المتميزات، تشجيعًا لهن على المزيد من الاجتهاد والمثابرة في المستقبل.