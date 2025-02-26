شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح اشعل مواقع التواصل الاجتماعي ...مفتي مصر السابق يكشف سبب رفض الصحابة نشر ثقافة التخويف من الله وعقابه "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مفتي مصر السابق علي جمعة، عن سبب رفض الصحابة نشر ثقافة التخويف من الله كما فعل الخوارج الأوائل.

الخوارج الأوائل

وقال جمعة في لقاء ببرنامج "سؤال مباشر"، إن هناك توجه ثقافي ظهر مع الخوارج الأوائل كان للتخويف من الله وعقابه ولكن الصحابة رفضوه لأنه تشويه لدين الله الذي أراده رحمة للعالمين.

التعمق الخلقي

وأشار إلى الدراسة المتعمقة التي تقف عند كل حرف في القرآن الكريم وتحكي حكايته في اللغة وفي الاستدلال والأثر والتعمق الخلقي والأخلاقي، والتي تميز بها الأزهر.