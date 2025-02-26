شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطيرة ...الكشف عن الهيكل العسكري للحوثيين في تعز ومن وكيف يتم السيطرة عليها؟؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تحقيقات استقصائية حديثة عن تفاصيل هيكل قيادة الحوثيين في محافظة تعز، حيث يتركز السلطة في أيدي خمس قيادات رئيسية، بقيادة حامس الحباري المكنى "أبو وائل"، الذي يُعد الحاكم الفعلي للمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وفقًا للتحقيق، يتم توزيع المهام الميدانية بين قادة عسكريين بارزين، حيث يمتلك الحوثيون ثمانية معسكرات ومخازن أسلحة، أبرزها "معسكر علي ناصر" الذي يستخدم لتدريب مجندين يمنيين وأفارقة.

كما كشف التحقيق عن حجم الموارد المالية التي يجنونها الحوثيون سنوياً من إيرادات تعز وحدها، حيث يبلغ مجموع الإيرادات أكثر من 550 مليار ريال، عبر فرض الضرائب والجبايات على الشركات والمصانع.

في ذات السياق، أوضح التحقيق أن هجمات الحوثيين في تعز أدت إلى سقوط 24,000 مدني بين قتيل وجريح، بينهم 4,146 قتيلاً، منهم 891 طفلًا و466 امرأة.

أكد التحقيق أن الحوثيين يديرون سلطة ظل متكاملة في تعز، تستند إلى القمع الأمني والجباية المالية والتجنيد الإجباري، مما يفاقم معاناة المواطنين ويفرض واقعًا قاسيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

المصدر: موقع المجهر