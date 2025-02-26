شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مفرح من الحكومة في عدن.. تعرف عليه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
جهينة يمن متابعات:
أعلنت وزارة التعليم العالي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن أسماء الطلاب الفائزين بمنح التبادل الثقافي للدراسات الجامعية والعليا في الصين والمجر للعام الدراسي 2026/2025.
ووفقًا للقوائم المنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة في فيسبوك، فقد تم اختيار 146 طالبًا، منهم 85 طالبًا لمنح الدراسات الجامعية، و61 طالبًا لمنح الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).
وشملت منح المجر 50 طالبًا (34 ماجستير، 16 دكتوراه)، بينما حصل 11 طالبًا على منح في الصين (8 ماجستير، 3 دكتوراه).
ودعت الوزارة الطلاب الفائزين إلى متابعة حساباتهم على منصات التقديم الرسمية في الصين والمجر لاستكمال إجراءات القبول، مؤكدة أنها لن تتحمل مسؤولية أي تعثر في السفر أو القبول النهائي.
كما أعلنت عن فتح باب التظلمات حتى 27 فبراير الجاري، مؤكدة أنه لن يُنظر في أي اعتراضات بعد هذا الموعد.
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