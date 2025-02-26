شكرا لقرائتكم خبر عن اكبر قيادي حو ثي يسخر من وفد الجماعة في لبنان بطريقة غير متوقعة بسبب عدم اخذه معهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �خر قيادي حوثي بارز من موجة السخط التي تعرض لها وفد الجماعة في لبنان.

وقال عبدالسلام جحاف:‏اشهد لله انكم تستاهلوا

علمنا فهمنا كلمنا مابش فايدة ، عصيدتكم متنوها ، اريشتم وقد انتم بتبسرونا بنص عين شلو طرفتكم فمن يحتقر الرجال يذل

وسخر جحاف من الاذلال الذي تعرض له وفد الحوثيين بسبب عدم اخذهم له

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