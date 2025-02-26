عاجل: اصابة العماد بحادث مروري ونقلة للمستشفى "تفاصيل أولية"

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عدن - ياسمين التهامي - تعرض الناشط مطيع العماد المناهض لجماعة الحوثيين لحادث مروري في محافظة إب وسط البلاد قبل قليل واصيب العماد بالحادث وتم نقله لمستشفى النور في المحافظة.

وياتي ذلك بعد ساعات من مهاجتمه لقيادات حوثية شاركت في تشييع زعيم حزب ألله.



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