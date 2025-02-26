شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات مفاجئة في السلك الدبلوماسي.. سفير جديد بواشنطن وإزاحة الحضرمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر دبلوماسي، عن تغييرات واسعة ستشمل البعثات الدبلوماسية اليمنية، في عدد من الدول، أبرزها تغيير السفير في واشنطن وتعيين سفير في سوريا.

ونقل الصحفي "فارس الحميري" عن المصدر قوله إن حركة التغييرات ستشمل بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية في عدة دول.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تعيين عبدالوهاب الحجري سفيرا في واشنطن، ومحمد الحضرمي في التشيك، وتعيين سفير في سوريا.

وأشار إلى أن التغييرات المرتقبة ستطال رؤساء بعض السفارات والبعثات اليمنية.

وتتزامن تلك التغييرات مع تغييرات حكومية مرتقبة، في الوزارات، حيث تم التوافق -مؤخرًا- على إجراء تعديل حكومي في 8 حقائب وزارية في حكومة الدكتور أحمد بن مبارك.

