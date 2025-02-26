شكرا لبحثكم عن خبر مبادرة الإعلامي صالح العبيدي توزع الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية والمالية لمرضى السرطان بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في إطار أعمالها الإنسانية المستمرة، قامت مبادرة الإعلامي صالح العبيدي بتوزيع الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية والمالية لمرضى السرطان في مستشفى الصداقة بالعاصمة عدن.

وتمثل المساعدات في مساعدات مالية إلى جانب 100 سلة غذائية تحتوي على المواد الأساسية التي يحتاجها المرضى في ظل ظروفهم المادية والصحية الصعبة، وذلك بدعم كريم من فاعلين خير.

كما قامت المبادرة بتوزيع مساعدات غذائية ومالية، أخرى عبارة عن 80 سلة غذائية، شملت الاحتياجات الضرورية للأيتام والمعاقين في محافظتي لحج وعدن، وجاءت المساعدات في إطار مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان المبارك، الذي يتطلب تضافر الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة الفئات الضعيفة.

وقد عبر المستفيدون عن شكرهم العميق للمبادرة وفاعلين الخير، على هذا الدعم الذي يأتي في وقت حرج ويعكس روح التضامن بين ابناء الجنوب، مؤكدين أن هذه الجهود الإنسانية تلعب دوراً كبيراً في تخفيف معاناتهم وتعزيز روح الأمل في قلوبهم.

وتستمر مبادرة الإعلامي صالح العبيدي في تقديم الدعم والمساعدات لمستحقيها، بهدف تعزيز قيم العطاء والإخاء، وتقديم يد العون لكل من يحتاج إلى الدعم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بدعم فاعلين خير.