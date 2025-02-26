شكرا لقرائتكم خبر عن جرثومة المعدة.. كيف تحمي نفسك من إصابتك بها قبل رمضان؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُعد جرثومة المعدة من المشكلات الصحية التي قد تمر دون أعراض واضحة، لكنها قد تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم تُعالج في الوقت المناسب، ويحرص العديد من الأشخاص لمعرفة أفضل روشتة لتجنب الإصابة بجرثومة المعدة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

يستعرض "جهينة نيوز" في التقرير التالي،

نصائح لمعرفة أعراض الإصابة بجرثومة المعدة خلال شهر رمضان وطرق الوقاية منها، وفقًا للدكتور أحمد الغباري استشاري الجهاز الهضمي والباطنة.أعراض جرثومة المعدةويقول أحمد الغباري في حديثه أن هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بجرثومة المعدة والتي يجب على الفور الذهاب للطبيب المختص لتجنب حدوث أي مضاعفات، وتتمثل في:•

ألم أو حرقان مستمر في المعدة• غثيان متكرر أو قيء مستمر• فقدان الشهية أو انتفاخ متكرر بعد تناول الطعامطرق انتقال جرثومة المعدةوأكد الغباري، أن جرثومة المعدة من الأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل بين الأشخاص بطرق مختلفة، حيث يمكن انتقالها عبر اللعاب، كما يمكن أن تنتقل الجرثومة بسبب التلوث البرازي، كما يعد تناول الأطعمة أو شرب المياه الملوثة من الوسائل الشائعة لنقل العدوى، خاصة في الأماكن التي تفتقر إلى معايير النظافة الصحية.كيف تحمي نفسك من جرثومة المعدة؟وللوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة، أشار الغباري إلى أن هناك باتباع بعض الإرشادات البسيطة خلال شهر رمضان والتي تساهم في تخفيف الأعراض والحد من انتشار العدوى:• تناول وجبات صغيرة ومتوازنة على مدار اليوم• الابتعاد عن الأطعمة الحارة والمقلية التي تهيج المعدة• الحرص على غسل اليدين جيدًا قبل الأكل وبعد استخدام الحمام• تجنب الإفراط في تناول المسكنات دون استشارة طبية، لأنها قد تضر بطانة المعدةوحذر الغباري من المصابين من بجرثومة المعدة من خطورة إهمال علاج جرثومة المعدة قد يؤدي إلى الإصابة بقرح هضمية خطيرة أو التهابات مزمنة في جدار المعدة، ما يجعل العلاج أكثر تعقيدًا. لذلك، إذا كنت تعاني من هذه الأعراض.

