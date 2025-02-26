شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطيرة تُنشر لأول مرة... هكذا تم خداع رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني"لن تصدق ما هي علاقة الجيش الإسرائيلي بالأمر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:مرّ عامان منذ أن اكتشف رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، اللواء صغير بن عزيز، أنه وقع ضحية لأحد الأساتذة المشرفين في السودان.

واضاف:ففي عام 2022، ناقش بن عزيز أطروحة دكتوراه بعنوان "التغلغل الإسرائيلي في دول شرق أفريقيا وأثره على الأمن القومي العربي"، ليتضح لاحقًا أنها ليست سوى رسالة بحثية سابقة، أعدها وناقشها الباحث السوري كمال سالم فرج في جامعة الزيتونة بليبيا في مارس 2016، وحصل بموجبها على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية.

واختتم:ورغم أن صغير بن عزيز نال على إثر تلك المناقشة شهادة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة كرري في السودان في يوليو 2022، إلا أنه لم يستخدم لقب "دكتور" بعد هذه المناقشة، وانسحب بهدوء.

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