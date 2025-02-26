شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق مالذي ستتعرض له ...تحذير من استخدام الطاقة الشمسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر عدد من الخبراء من خطورة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للري دون خطط لإدارة مستدامة المياه الجوفية

وقالوا بأن الطاقة الشمسية كانت حلا مناسبا لري المزارع ، خاصة خلال السنوات الماضية مع ارتفاع أسعار المشتاقات النفطية ، لكنها تستخدم بشكل عشوائي وغير منظم ، حيث يتم ضخ المياه الجوفية للمزارع طوال النهار ، مما يتسبب في استنزاف كبير للمياه الجوفية في مختلف المحافظات اليمنية.

مشيرين أن الطاقة الشمسية هي حلا مثاليا لري المزارع في الوقت الراهن ،لكنه على المدى البعيد سيفاقم أزمة المياه الجوفية بشكل قد لا يمكن السيطرة عليه،خصوصاً في المناطق التي تعاني أصلاً من الجفاف وندرة في تساقط الأمطار ، وإذا استمرت هذه العشوائية، قد نجد أنفسنا أمام أزمة بيئية ومائية أكبر مما يمكن تداركه.

مؤكدين بأن على الجهات المختصة إلزام المزارعين الري بالتقطير ، وإيجاد قانون ينظم الري بالطاقة الشمسية، هذا وتقدر المساحة المزروعة في اليمن والتي تروى بالمياه الجوفية بنحو 405,264 هكتار (1,001,429 فدان).