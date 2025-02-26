شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز العناية بالجسم.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القت شرطة محافظة جدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص القبض على (6) وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج). وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واستكمال تطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز من أمانة المحافظة.

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