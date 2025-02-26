شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار بإيقاف عمل قناة تلفزيونية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت شرطة #تعز عن قرار إيقاف عمل “قناة المهرية” من داخل المحافظة. واكدت على قرار الإيقاف دون الإشارة إلى الأسباب.

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