محمد صلاح يقود ليفربول ضد نيوكاسل للاقتراب من حسم الدورى الإنجليزى

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عدن - ياسمين التهامي - تضيف فريق ليفربول الذى يلعب بين صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح نظيره نيوكاسل يونايتد، في العاشرة والربع مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" لحساب منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يدخل محمد صلاح ورفاقه في ليفربول مباراة نيوكاسل يونايتد الليلة، وسط معنويات مرتفعة، بعد الفوز على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة بالجولة الماضية، والاقتراب خطوة كبيرة نحو تحقيق حلم حسم لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعدما ابتعد الريدز بالصدارة بفارق 11 نقطة بينه وبين أرسنال أقرب ملاحقيه بالمركز الثاني. ترتيب الدوري الإنجليزي .. ليفربول يتصدر ويتربع ليفربول على عرش جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 7 والخسارة في لقاء وحيد، وتسجيل 64 هدفًا وتلقى 26، وخاض الريدز وأستون فيلا مباراة مقدمة من الجولة 29 لارتباط صلاح ورفاقه بنهائى كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد أيضًا. ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل الخامس على الجانب الآخر، يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 46 هدفًا وتلقي 36. وينتظر أن تقام المباراة النهائية لكأس كاراباو بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد يوم 16 مارس 2025، على ملعب "ويمبلي". ليفربول ونيوكاسل يونايتد.. محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ويسعى محمد صلاح إلى التسجيل أمام نيوكاسل لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية تقدم إلى المركز الثالث في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيًا برصيد 241 هدفًا في جميع المسابقات الرسمية، متساويًا مع جوردون هودسون، كما وصل للمساهمة التهديفية رقم 50 هذا الموسم بعدما سجل 30 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة في كل البطولات. ويتصدر الملك المصري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بلا منازع بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفًا بفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه هالاند وألكسندر إيزاك، كما عزز صدارته لقائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ 16 أسيست. حصاد محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد وخاض صلاح 16 مباراة ضد نيوكاسل يونايتد بقميص ناديا تشيلسي وليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 لقاءات بينما لم يتذوق مرارة الهزيمة. ونجح محمد صلاح في زيارة شباك نيوكاسل يونايتد 10 مرات بينما نجح في صناعة 7 أهداف أخرى على مدار المواجهات الـ 16 التي جمعته بفريق نيوكاسل يونايتد. تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل يونايتد بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فقد التقي ليفربول ونيوكاسل يونايتد في 179 مباراة سابقة بجميع المسابقات، كان التفوق الأكبر من نصيب كتيبة الريدز بعد الفوز في 88 مباراة مقابل الخسارة 47 مرة، بينما كان التعادل "سيد الموقف" في 44 مواجهة. سجل ليفربول 315 هدفًا في شباك نيوكاسل يونايتد في تاريخ المواجهات السابقة، وتلقت شباكه 214 هدفًا، ويعد مايكل أوين نجم الريدز السابق هو هداف مباريات الفريقين برصيد 14 هدفًا يليه محمد صلاح بـ10 أهداف.

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