شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يقتنص تعادلا دراميا من أرض برشلونة بكأس الملك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - م التعادل الإيجابي بنتيجة (4-4) المواجهة الدرامية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البارسا "لويس كومبانيس وسجل لبرشلونة بيدري، كوبارسي، إينيجو مارتينيز وليفاندوفسكي بالدقائق (19، 21، 41، و74). بينما سجل لأتلتيكو مدريد ألفاريز، جريزمان، يورينتي، وسورلوث بالدقائق (1، 6، 84، 93). وأبقى الروخيبلانكوس على آماله في التأهل قبل مواجهة الإياب على ملعبه، يوم 2 إبريل المقبل. بدأت المباراة بضغط مبكر من الضيوف، ونجح جوليان ألفاريز في تسجيل هدف التقدم بعد 20 ثانية فقط، إذ تلقى لينجليت كرة عرضية مررها بالرأس لألفاريز الذي وضعها في الشباك. وتلقى أنطوان جريزمان كرة في العمق وراوغ الدفاع قبل أن يسدد في شباك الحارس تشيزني بالدقيقة 6. وجاء الرد الكتالوني عبر فيران توريس الذي صوب كرة داخل المنطقة، تصدى لها الحارس موسو بنجاح بالدقيقة 11. ونجح بيدري في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 19، حيث تلقى كرة عرضية من كوندي وسدد أسفل يسار الحارس موسو. وسريعًا ما عاد البارسا في النتيجة بالهدف الثاني، عبر باو كوبارسي في الدقيقة 21، فمن ركنية وصلت إلى المدافع الشاب الذي كان وحيدا ووضع الكرة بالرأس في الشباك. وقبل نهاية الشوط الأول، اقتنص إينيجو مارتينيز الهدف الثالث للبارسا بنفس السيناريو، ومن ركلة ركنية نفذها رافينيا من الطرف الأيسر، أرسل كرة عرضية داخل المنطقة وصلت إلى إينيجو مارتينيز الذي كان خاليا تماما من الرقابة ووضع الكرة بسهولة في الشباك بالرأس بالدقيقة 41. وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بنتيجة (3-2). ومع بداية الشوط الثاني، حاول جريزمان معادلة النتيجة للروخيبلانكوس بتصويبة من داخل المنطقة تألق تشيزني في التصدي لها بالدقيقة 53. وطالب لامين يامال بالحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 57، بعد التحام قوي من لينو، لكن حكم المباراة أشار لاستكمال اللعب بعد مراجعة تقنية الفيديو، وأصر على قراره. وسجل سورلوث لاعب أتلتيكو مدريد التعادل لفريقه في الدقيقة 72، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. ونجح ليفاندوفسكي بديل توريس في إضافة الهدف الرابع بالدقيقة 74، حيث انطلق لامين يامال بمجهود فردي مبهر وراوع الدفاع قبل أن يمرر للبولندي الذي وضعها في الشباك. وقلص ماركوس يورينتي النتيجة بالهدف الثالث لأتلتيكو مدريد بتصويبة صاروخية من داخل المنطقة، سكنت أسفل يسار الحارس بالدقيقة 84. ولم تنته الإثارة عند هذا الحد، حيث اقتنص سورلوث هدف التعادل القاتل بالدقيقة 93، ليبقى على آمال الروخيبلانكوس في الإياب.

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