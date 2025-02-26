شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ضيفا على سوسيداد فى موقعة نارية بكأس إسبانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �حل ريال مدريد ضيفا على نظيره فريق ريال سوسيداد، في تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي 2024 - 2025. ريال سوسيداد ضد الريال وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق ليجانيس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي. في المقابل وصل ريال سوسيداد لقبل النهائي على حساب فريق رايو فايكانو بنتيجة 3 - 1. وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مشاركة مبابي في مواجهة ريال سوسيداد محل شك بعد خضوعه لعملية جراحية بسيطة لخلع ضرس العقل، ما جعله يغيب عن التدريبات يوم الثلاثاء. وأضافت الصحيفة أنه تأكد غياب حارس المرمى تيبو كورتوا عن ريال مدريد، وسيبقى الحارس البلجيكي، الذي عانى من إصابات مختلفة في المواسم الأخيرة، في مدريد أثناء الرحلة، مع استمرار أندري لونين في العمل كحارس مرمى في كأس ملك إسبانيا. ريال سوسيداد ضد ريال مدريد وكان ريال مدريد قد حسم لقاء الدور الأول من الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي بنتيجة 2 - 0 ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة. وجدير بالذكر أن مواجهة الإياب سوف تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، في الأول من شهر أبريل المقبل.

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