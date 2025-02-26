تين هاج يمهد لإنهاء رحلته التدريبية مبكرا 26 فبراير 2025كووورة

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عدن - ياسمين التهامي - ن هاج فتح إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد الأسبق، الباب لعمله مستقبلا بعيدا عن عالم التدريب، وذلك في ظل عدم ارتباطه بأي ناد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتعرض المدرب الهولندي للإقالة من منصب المدير الفني لليونايتد، بعدما ساءت النتائج على كافة الأصعدة. وتحدث تين هاج عبر بودكاست "SEG Stories"، عن وضعه مستقبلا بعد فترة بدون عمل، قائلا: "هناك الكثير من الأشياء التي يمكنني فعلها". وأضاف: "ربما أعمل في كرة القدم، لكن في منصب جديد كمدير مثلا، هذا خيار مطروح، وقد يكون شيء آخر مختلف تماما". وأردف: "كنت أعمل مع إخوتي مؤخرا، فنحن لدينا شركتنا الخاصة، أو بالأحرى: لديهم شركتهم الخاصة بهم". واستطرد: "لكننا ندير الشركة معا رفقة والدنا، وهذا شيء أحب القيام به، وأستمتع به". يذكر أن عائلة تين هاج من أكثر العائلات ثراءً في هولندا، بسبب عملهم في مجال العقارات. أخبار ذات

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