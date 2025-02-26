شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الشامات المفاجئ.. علامة تحذيرية على مرض خطير! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّرت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان من أن ظهور الشامات بشكل مفاجئ قد يكون إنذارًا مبكرًا للإصابة بسرطان الجلد، خاصة إذا ترافق مع تغيرات غير طبيعية في الشكل أو الحجم أو اللون.

وأوضحت الجمعية أن الشامات التي تصبح غير متساوية الشكل، ذات حواف متعرجة أو خشنة، أو يتجاوز قطرها 5 ملم، أو تتجمع فيها ألوان متعددة مثل الوردي والرمادي والبني والأسود، تستدعي القلق. كما أن ظهور تقرحات داكنة أو عقيدات جلدية قد يكون مؤشرًا إضافيًا على المرض.

وأكدت الجمعية ضرورة استشارة طبيب الأمراض الجلدية فور ملاحظة أي تغييرات غير طبيعية، لإجراء الفحوصات اللازمة واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة في الوقت المناسب.

وتشمل خيارات علاج سرطان الجلد الجراحة والعلاج الإشعاعي والكيماوي، إلى جانب العلاج الضوئي الديناميكي والعلاج المناعي، وفقًا لمرحلة المرض.

يُذكر أن سرطان الجلد يُعَدّ من الأورام الخبيثة التي تتسبب فيها الأشعة فوق البنفسجية والتعرض المفرط للشمس، إلى جانب العوامل الوراثية وبعض المواد الكيميائية.