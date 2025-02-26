شكرا لقرائتكم خبر عن لمعاقبة زوجها.. أم ترمي أطفالها الثلاث في بئر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة ساماستيبور في ولاية بيهار الهندية جريمة مروعة خالية من الإنسانية، لزوجة قتلت أطفالها الثلاثة بعد شجار مع زوجها، في محاولة لانتقامها منه.

ووفق "TIMES NOW" فقامت الشرطة الهندية باعتقال المتهمة سيما ديفي "36 عاماً" واتهامها بضربها لأطفالها الثلاثة أولاً ثم إلقائهم في بئر بعد مشادة مع زوجها تشاندان ماهاتما.

وتعود تفاصيل الحادثة عندما سأل الزوج زوجته عن مكان الأطفال قالت لهم أنهم اختفوا ليتقدم بعدها الزوج بشكوى للشرطة.

وأضافت الشرطة أنه بعد تلقي الشكوى، بدأت عملية بحث وتم انتشال الجثث من بئر قريبة من منزلهم.

وفي وقت لاحق، اعترفت المرأة بالجريمة أثناء الاستجواب. وتم التعرف على الأطفال المتوفين وتتراوح أعمارهم بين 2 و 6 أعوام.

وهزت الواقعة مواقع التواصل في الهند، إذ تسائل البعض "ما ذنب الأطفال الأبرياء بالخلافات الواقعة بين الأزواج؟".

ولفت آخرون إلى ضرورة تجريم وقائع العنف الأسري في الهند، ووضع قوانين رادعة وتغليظ العقوبات على الجناة.

