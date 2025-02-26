سقوط قتلى وجرحى في العاصمة صنعاء ومصلحة الدفاع المدني توجه دعوه هامة لهذه الجهات للقيام بهذا الأمر

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عدن - ياسمين التهامي - �قوط قتلى وجرحى في العاصمة صنعاء ومصلحة الدفاع المدني توجه دعوه هامة لهذه الجهات القيام بهذا الأمر تسبب انهيار هنجر في أحد مواقع البناء بمديرية شعوب بالعاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، بوفاة شخص وإصابة آخر، وذلك أثناء قيامهما بأعمال حفر في أرضية مجاورة للهنجر. وذكر الدفاع المدني اليمني، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى الموقع فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من انتشال العاملين من تحت الركام. وأسفر الحادث عن وفاة المواطن نسيم عبدالله شمسان البراشي- 25 عاماً- متأثراً بإصابته، وإصابة المواطن بكيل أحمد ناصر عوض- 45 عاماً- بكسر في ساقه اليمنى وجروح متوسطة. ودعت مصلحة الدفاع المدني جميع مكاتب الأشغال بالأمانة والمحافظات إلى الالتزام بإجراءات السلامة وعدم السماح بأي أعمال حفر إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة، تجنباً لوقوع حوادث مشابهة.



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